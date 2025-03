Vidyard

vidyard.com

Vidyard è una soluzione di vendita e marketing video che aiuta le aziende a creare esperienze video coinvolgenti che guidano i risultati. Viene utilizzato per creare, condividere e tenere traccia di video personalizzati che costruiscono relazioni con gli acquirenti e accelerano i cicli di vendita. Il video rompe il rumore della divulgazione tradizionale, garantendo che le ripetizioni si distinguino in caselle di posta affollata e feed social. Promuove le connessioni umane, guidando un coinvolgimento più elevato e fiducia con gli acquirenti. Con gli strumenti di Vidyard, i rappresentanti possono dare la priorità alle prospettive ad alto intento, costruire relazioni con le principali parti interessate e far avanzare le offerte più velocemente, il tutto offrendo comunicazioni personalizzate su vasta scala Ecco alcune delle caratteristiche chiave di Vidyard: - Creazione video personalizzata: registrare e condividere facilmente video personalizzati che soddisfano le esigenze uniche di ciascun acquirente. - Automazione video: automatizzare la creazione e la consegna di video personalizzati su vasta scala. - Hosting e condivisione video: ospita i tuoi video sulla piattaforma sicura di Vidyard e condividi facilmente su tutti i tuoi canali. - Analisi video: monitora le viste video, il coinvolgimento e le tariffe di abbandono per capire come il tuo pubblico interagisce con i tuoi contenuti. - Integrazioni CRM: integra Vidyard con il tuo CRM per semplificare il flusso di lavoro e garantire messaggi coerenti in tutti i punti di contatto. Vidyard supporta team di vendita con integrazioni senza soluzione di continuità, analisi in tempo reale e capacità di fornire messaggi coerenti e di alta qualità in tutti i punti di contatto. Sia per prospettiva, nutrimento o chiusura, Vidyard assicura che ogni rappresentante abbia gli strumenti per avere successo, amplificando le prestazioni in tutto il team. Con il video come Hero, Vidyard aiuta ogni rappresentante di vendita a diventare un performer, a guidare il coinvolgimento e accelerare i risultati delle vendite. Con Vidyard, le aziende possono: - Creare la pipeline in modo efficace: sfondare il rumore con una sensibilizzazione personalizzata e visivamente avvincente che guida il coinvolgimento, i tassi di risposta e le riunioni prenotate. - Dai la priorità ai potenziali clienti ad alto intento: utilizzare approfondimenti attuabili per concentrarsi sugli acquirenti giusti al momento giusto, massimizzando l'impatto. - Gestire in modo proattivo le obiezioni: portare presto le principali parti interessate nella conversazione per affrontare le obiezioni prima di intensificare e continuare ad andare avanti. - Costruisci relazioni: favorire connessioni significative e fiducia con le parti interessate cruciali, anche senza facetime diretto su calendari impegnati. - Gestire le offerte in modo più efficace: guidare l'azione dell'acquirente con CTA incorporati nei video, accelerare la velocità degli accordi e i passaggi successivi. Affidati di migliaia di team di vendita e marketing virtuali, le aziende che utilizzano Vidyard generano più lead e i venditori vincono più affari.