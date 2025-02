Software per il controllo dei precedenti - App più popolari - Singapore

HiPeople

Assumere i migliori talenti è un compito fondamentale che richiede un processo di screening approfondito. I moderni team di AT utilizzano il kit completo di strumenti di screening di HiPeople per ridurre i tempi di screening del 95%. Il nostro kit di strumenti di screening all'avanguardia combina la potenza delle valutazioni basate sull'intelligenza artificiale e dei controlli automatizzati delle referenze, consentendoti di prendere decisioni basate sui dati sull'assunzione della soluzione più adatta alla tua organizzazione. Con le nostre valutazioni basate sull'intelligenza artificiale puoi valutare i candidati in base alle competenze tecniche, alle competenze trasversali, ai tratti della personalità, all'idoneità culturale e alle capacità cognitive. Metti alla prova i candidati su centinaia di competenze specifiche legate al lavoro, dal customer success manager all'attenzione ai dettagli. Analizzando i risultati del candidato, puoi confrontare informazioni utili per valutare la sua idoneità al lavoro e determinare se possiede le competenze necessarie per prosperare nella tua organizzazione. I nostri controlli automatizzati delle referenze forniscono informazioni preziose provenienti da ex manager, gruppi di pari o rapporti diretti sulle prestazioni passate di un candidato. Eliminando la necessità di controlli manuali delle referenze, i nostri controlli automatizzati delle referenze semplificano il processo di assunzione e riducono al minimo il rischio di assumere la persona sbagliata. Con il kit di strumenti di screening di HiPeople, puoi prendere decisioni migliori in materia di assunzioni, ridurre il rischio di cattive assunzioni e migliorare la qualità complessiva della tua organizzazione. Con HiPeople puoi essere certo che stai assumendo il talento giusto per il lavoro. Completamente automatizzato Raccogli e analizza senza soluzione di continuità talenti ricchi e analisi di reclutamento, il 95% più velocemente dei normali processi. Supportato dalla scienza Scegli da una vasta libreria di modelli supportati dalla scienza e ottieni informazioni approfondite di cui ti puoi fidare. Oppure crea le tue domande personalizzate. Dipende da te! Esperienza utente unificata su un'unica piattaforma Crea un'esperienza utente eccezionale per i tuoi candidati e il tuo team di reclutamento. HiPeople è il tuo sportello unico per tutti i talenti e l'analisi del reclutamento, consentendoti di ridurre i tuoi strumenti del 75%. La piattaforma sicura di HiPeople è privata per natura, completamente conforme al GDPR e certificata SOC 2 Tipo II. Utilizza HiPeople a livello globale applicando policy personalizzate per le operazioni sui dati a diverse aree geografiche.