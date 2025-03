Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Gli assistenti alle riunioni con intelligenza artificiale migliorano l'efficienza e la produttività delle riunioni automatizzando varie attività correlate alle riunioni. Sfruttando le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), questi strumenti gestiscono attività come la trascrizione di riunioni, il monitoraggio di conversazioni e relatori, la definizione di elementi di azione e la creazione di riepiloghi delle riunioni. Inoltre, alcuni assistenti alle riunioni basati sull'intelligenza artificiale eseguono l'analisi del sentiment, valutando lo stato emotivo dei partecipanti sulla base di schemi linguistici per fornire informazioni sul tono emotivo della riunione. Questi strumenti possono essere utilizzati da chiunque in un'organizzazione per semplificare le attività delle riunioni e condividere in modo efficace conoscenze e punti chiave con coloro che non possono partecipare. A differenza dei tradizionali software di gestione delle riunioni, gli assistenti alle riunioni con intelligenza artificiale sono progettati per partecipare attivamente alle riunioni. Offrono supporto in tempo reale attraverso la trascrizione, il monitoraggio delle conversazioni e l'automazione delle attività relative alle riunioni. Al contrario, gli strumenti di gestione delle riunioni vengono utilizzati principalmente per pianificare, organizzare e gestire le riunioni, concentrandosi sulla pianificazione, sulla creazione dell'ordine del giorno e sulla documentazione post-riunione. Sebbene alcuni prodotti possano incorporare elementi di entrambi i tipi di soluzioni, gli assistenti alle riunioni con intelligenza artificiale si distinguono per la loro partecipazione attiva e capacità in tempo reale.