Sage Intacct è la piattaforma finanziaria flessibile e scalabile che offre funzionalità contabili approfondite a migliaia di aziende in tutto il mondo. Sage Intacct offre una serie di applicazioni contabili di base come contabilità generale, contabilità fornitori, contabilità clienti, gestione della liquidità e gestione degli ordini a qualsiasi reparto contabilità o team finanziario. Supporta inoltre funzionalità per dashboard integrati, reporting in tempo reale, gestione di tempi e spese, contabilità di progetto, gestione delle entrate e consolidamenti globali per più entità. Il software può essere utilizzato in un'ampia varietà di settori come sistema contabile orizzontale, ma offre anche funzionalità specializzate per i seguenti settori: no profit, software e SaaS, servizi professionali, servizi finanziari, sanità, ospitalità, distribuzione all'ingrosso, edilizia e immobiliare .