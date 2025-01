Software di contabilità - App più popolari - Pakistan

Xero

xero.com

Xero è una società tecnologica pubblica con sede in Nuova Zelanda, quotata alla Borsa australiana. Xero è una piattaforma software di contabilità basata su cloud per le piccole e medie imprese. La società ha tre uffici in Nuova Zelanda (Wellington, Auckland e Napier), sei uffici in Australia (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane e Perth), tre uffici nel Regno Unito (Londra, Manchester e Milton Keynes), tre uffici negli Stati Uniti (Denver, San Francisco e New York), nonché uffici in Canada, Singapore, Hong Kong e Sud Africa. I prodotti Xero si basano sul modello SaaS (Software as a Service) e vengono venduti in abbonamento, in base alla tipologia e al numero delle entità aziendali gestite dal sottoscrittore. I suoi prodotti sono utilizzati in oltre 180 paesi.