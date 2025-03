Vacation Tracker

vacationtracker.io

Vacation Tracker è una soluzione semplificata per la gestione delle ferie che si integra perfettamente con gli strumenti di collaborazione più diffusi come Slack, Microsoft Teams e Google Workspace oppure è possibile accedervi direttamente tramite l'e-mail di lavoro. Semplifica il processo di monitoraggio delle ferie retribuite (PTO) in pochi clic, migliorando la trasparenza e la visibilità in tempo reale per il tuo team. Con Vacation Tracker puoi gestire le richieste di ferie in poche ore: perfetto per i lavoratori part-time o per esigenze di pianificazione precise. Il sistema supporta il Time Off in Lieu (TOIL), consentendo ai dipendenti di maturare ferie in base alle ore extra lavorate. Funzionalità come i sostituti approvatori offrono flessibilità delegando le responsabilità di approvazione durante le assenze dei manager, mentre i periodi di blackout aiutano a controllare le richieste di ferie durante i periodi critici. La funzione di competenza automatizza l'accumulo delle ferie nel tempo, garantendo accuratezza e registrazioni aggiornate. Sperimenta tutte le funzionalità di Vacation Tracker con una prova gratuita di 7 giorni, che offre accesso a tutte le funzionalità per migliorare l'esperienza di gestione delle ferie del tuo team in modo efficiente ed efficace.