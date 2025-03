Software per test A/B - App più popolari

Justuno

La suite di strumenti di conversione di Justuno include l'acquisizione di lead (SMS ed e-mail), offerte di uscita, abbandono del carrello, banner, consigli sui prodotti e altro ancora per creare il percorso di conversione definitivo che fornisce il messaggio giusto all'acquirente giusto al momento giusto. - Raccogli più dati zero e di prima parte e inseriscili nei tuoi strumenti di marketing esistenti (disponiamo di oltre 100 integrazioni e conteggi) - Acquisizione di lead via e-mail e SMS leader del settore (in due passaggi, tocca per inviare testo e altro) per una crescita ottimale - Oltre 80 regole di targeting avanzate tra cui targeting geografico (fino al codice postale), intenzione di uscita, contenuto del carrello, sorgente di traffico e altro ancora - Esegui test A/B per ottimizzare le campagne - Utilizza i consigli sui prodotti ovunque sul tuo sito inclusi upsell, cross -vende, meglio venditori, sfogliati di recente e altro ancora: accedi a una libreria di modelli predefinita per oltre 200 progetti di partner leader del settore e di noi stessi per iniziare immediatamente. Cerchi di più? - Aumenta il valore medio dell'ordine: con banner di spedizione dinamici, consigli nel carrello/pagamento e altro ancora - Monitora le prestazioni in tempo reale: il dashboard di analisi di Justuno rivela informazioni utili in tempo reale per mantenere le tue campagne al meglio - Aumenta elenchi di e-mail e SMS: Le integrazioni di Justuno con SMS ed ESP leader del settore ti consentono di inviare contemporaneamente opt-in e-mail e SMS alle tue piattaforme, oltre a creare moduli lead in due passaggi, utilizzare opt-in tap-to-text su dispositivi mobili e altro ancora. Crea esperienze ottimizzate per i dispositivi mobili: Converti di più i visitatori del tuo sito web mobile con promozioni mobile ottimizzate che aderiscono alle migliori pratiche di Google - ROI dei media a pagamento migliorato: le funzionalità Audience Sync di Justuno sincronizzano i tuoi elenchi di iscritti ogni ora per retargeting e prospecting aggiornati per massimizzare le prestazioni della campagna - Campi nascosti: raccogli ulteriori informazioni dai visitatori come informazioni UTM, indirizzo IP, primo URL raggiunto, codice coupon utilizzato, ecc.). Combina tutto questo con gli opt-in per la massima personalizzazione nei flussi automatizzati. - Cerchi una soluzione per il tuo negozio headless? Justuno supporta siti Web headless per i marchi che necessitano di creare la migliore esperienza front-end. Contattaci per i dettagli!