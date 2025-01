Software per test A/B - App più popolari - Pakistan

PostHog

posthog.com

PostHog è la piattaforma open source all-in-one che aiuta gli ingegneri a creare prodotti migliori. Consentiamo ai team software di acquisire eventi, eseguire analisi, registrare sessioni utente, condurre esperimenti e implementare nuove funzionalità, tutto in un'unica piattaforma. - PROGETTARE MEGLIO: analisi approfondita del prodotto. Esperimenti A/B multivariati. Segmentazione degli utenti e oltre 50 integrazioni. PostHog ha tutto ciò di cui hai bisogno per creare prodotti migliori. - COSTRUISCI MEGLIO: implementa nuove funzionalità in modo sicuro con i flag delle funzionalità, esegui il debug dei problemi con le registrazioni delle sessioni e pianifica nuove funzionalità con l'analisi delle correlazioni, tutto in PostHog. - SVILUPPO MEGLIO: aspettati un SDK, un'API, pipeline di eventi, una sintassi simile a SQL per un'analisi approfondita e una piattaforma di app open source. - MIGLIORE SCALA: hosting disponibile negli Stati Uniti o nell'UE, fornito da ClickHouse. Tutto è certificato SOC2, pronto per GDPR e conforme a HIPAA. PostHog è scalabile per team di qualsiasi dimensione e ha un prezzo basato sull'utilizzo. È interamente open source, quindi puoi ispezionare ogni riga di codice, dare suggerimenti o persino creare direttamente sul prodotto per aggiungere nuove funzionalità e integrazioni.