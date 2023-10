Synonyms.com è la risorsa di thesaurus in crowdsourcing più completa del Web. Per utilizzare Synonyms.com, digita semplicemente una parola nella casella di ricerca e fai clic sul pulsante Cerca. Verrà restituito un elenco di sinonimi e contrari per i diversi significati delle parole, insieme alla pronuncia, alla traduzione e alla rappresentazione visiva.

