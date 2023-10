SWAYAM è un programma avviato dal governo indiano e progettato per raggiungere i tre principi cardinali della politica educativa, ovvero accesso, equità e qualità. L’obiettivo di questo sforzo è portare le migliori risorse didattiche a tutti, compresi i più svantaggiati. SWAYAM cerca di colmare il divario digitale per gli studenti che finora non sono stati toccati dalla rivoluzione digitale e non sono stati in grado di unirsi al mainstream dell'economia della conoscenza.

Sito web: swayam.gov.in

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Swayam. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.