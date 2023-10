DP Education, avviata dal Sig. Dhammika Perera, è un'innovativa piattaforma di apprendimento online per gli studenti delle scuole per migliorare le proprie competenze in materie di matematica, scienze e inglese. Gli studenti delle scuole possono accedere gratuitamente al programma governativo di matematica, scienze e inglese dalle classi 3-13 a loro piacimento.

Sito web: dpeducation.lk

