Star Flyer Inc. (株式会社スターフライヤー, Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206), denominata StarFlyer, è una compagnia aerea giapponese con sede presso l'aeroporto di Kitakyushu a Kokuraminami-ku, Kitakyūshū, prefettura di Fukuoka. Si descrive come una "compagnia aerea ibrida" che fornisce un livello di servizio più elevato rispetto ai vettori low cost pur avendo costi operativi inferiori rispetto ai vettori legacy a servizio completo. Sebbene il codice IATA della compagnia aerea sia 7G, a livello nazionale ha utilizzato anche il codice MQ (che è stato progettato fuori dal Giappone dalla IATA per Envoy Air) per i suoi voli.

Sito web: starflyer.jp

