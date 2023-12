Spiceworks è una rete professionale per il settore della tecnologia dell'informazione (IT) con sede ad Austin, in Texas. L'azienda è stata fondata nel gennaio 2006 da Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar e Francis Sullivan per creare software di gestione IT. Spiceworks è una comunità online in cui gli utenti possono collaborare e chiedere consigli gli uni agli altri, nonché impegnarsi in un mercato per acquistare Servizi e prodotti legati all'IT. Si stima che la rete venga utilizzata da oltre sei milioni di professionisti IT e 3.000 fornitori di tecnologia. Il software proprietario gratuito dell'azienda è scritto in Ruby on Rails e funziona esclusivamente su Microsoft Windows. Il software rileva i dispositivi indirizzabili tramite IP e include funzionalità di help desk e una knowledge base integrata.

Sito web: spiceworks.com

