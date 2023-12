Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Spaceli su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Organizza i documenti Google in modo che le persone possano trovarli. Trasforma Google Drive in un hub per tutto ciò su cui sta lavorando il tuo team. Spaceli ti consente di creare una base di conoscenza dai tuoi documenti e cartelle Google esistenti in un paio di clic. Per te, il tuo team e i tuoi utenti.

Sito web: spaceli.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Spaceli. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.