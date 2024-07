Socialvar Ltd è una piattaforma di marketing completa basata su cloud, che offre strumenti per la gestione dei social media, l'email marketing, le campagne SMS e il servizio clienti tramite chatbot automatizzati. Offrono soluzioni complete che consentono alle aziende di realizzare facilmente campagne di marketing digitale efficaci, attraverso la pianificazione e la pubblicazione semplificate dei post sui social media, riducendo il carico di lavoro manuale associato a queste attività. In particolare, Socialvar Ltd è dotata di funzionalità per l'automazione che aiutano a semplificare e migliorare gli sforzi di marketing digitale. La loro soluzione di marketing WhatsApp sfrutta l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per semplificare le strategie di comunicazione aziendale e migliorare le interazioni con i clienti tramite chatbot, aumentando potenzialmente il coinvolgimento e migliorando le relazioni con i clienti. Le soluzioni di posta elettronica ed SMS di Socialvar consentono inoltre campagne digitali personalizzate e mirate che estendono la portata di un marchio e automatizzano la comunicazione, portando in definitiva a una potenziale crescita delle vendite e ad un aumento dei ricavi. Questa piattaforma combina funzionalità come l'invio di e-mail in blocco, la segmentazione degli elenchi e l'analisi fruibile per aiutare le aziende a comprendere meglio la propria base di clienti, migliorare la propria presenza digitale e prendere decisioni di marketing basate sui dati.

Sito web: socialvar.net

