SocialEpoch è un fornitore di soluzioni di vendita social B2B, dedicato ad aiutare le aziende a sfruttare la potenza dei social media per incentivare le vendite e aumentare la consapevolezza del marchio. Il nostro team di esperti ha una profonda conoscenza delle sfide e delle opportunità uniche che le aziende B2B devono affrontare nell'era digitale. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per sviluppare una strategia di vendita sociale personalizzata, adattata ai loro obiettivi aziendali specifici e al pubblico di destinazione. Riteniamo che i social media siano uno strumento cruciale per le aziende B2B che desiderano connettersi con i propri clienti, costruire relazioni significative e promuovere la crescita del business. SocialEpoch fornisce soluzioni end-to-end complete per piattaforme e canali di marketing digitale moderni e software SalesTech in modo che le aziende possano rimanere al passo con i tempi. Facebook Marketing Automation Tool e WhatsApp SCRM sono due dei nostri prodotti principali, caratterizzati da coinvolgimento sociale auto-proattivo, tecnologia RPA e una piattaforma di marketing e vendita all-in-one. Offriamo anche formazione e supporto per aiutare i nostri clienti a implementare e mantenere in modo efficace i loro sforzi di vendita sociale. Rimani un passo avanti rispetto alla concorrenza con strumenti automatizzati di vendita e marketing. Crediamo che l'innovazione e la tecnologia debbano essere sfruttate per aiutare le aziende a raggiungere nuovi traguardi e noi lo abbiamo reso possibile per te.

Sito web: socialepoch.io

