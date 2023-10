Sirvez è uno strumento basato su cloud progettato per le aziende di integrazione di sistemi audiovisivi per digitalizzare la gestione del flusso di lavoro. Il sistema migliora notevolmente l'efficienza nella gestione della forza lavoro, dei progetti e della gestione dei prodotti, migliorando al tempo stesso le relazioni con le parti interessate. È stato sviluppato in stretto contatto con gli integratori audiovisivi e gli utenti finali, garantendo che il prodotto sia adatto allo scopo e soddisfi le esigenze del mercato AV/IT.

Sito web: sirvez.com

