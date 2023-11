Shortlyster Employer

Potenzia il tuo processo di reclutamento. Shortlyster è una piattaforma intelligente di ottimizzazione delle assunzioni che identifica scientificamente i candidati e le aziende che meglio si adattano insieme, in modo rapido. Abbinamento e classificazione dei candidati non solo in base alle competenze tecniche e all'esperienza, ma anche, soprattutto, in base alle caratteristiche culturali e comportamentali. Shortlyster fornisce al responsabile delle assunzioni una lista ideale di talenti che si adattano al lavoro, al team e alla cultura aziendale per creare un ambiente di lavoro di successo.

