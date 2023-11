TalentNest è un software tutto in uno per il monitoraggio dei candidati che aiuta i reclutatori e i responsabili delle assunzioni ad attrarre, selezionare e assumere dipendenti con le migliori prestazioni. Il nostro software è con te in ogni fase del percorso. Ti semplifichiamo la pubblicazione di offerte di lavoro, la classificazione e il monitoraggio dei candidati e la capitalizzazione dei dati essenziali necessari per gestire il tuo reparto Risorse umane! Sia i candidati che i responsabili delle assunzioni adorano utilizzare la nostra interfaccia fluida e reattiva.

Sito web: clients.talentnest.com

