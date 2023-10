Oggi siamo entusiasti di lanciare Sensible Instruct, uno strumento di comprensione dei documenti basato su LLM, incluso GPT-4. Con Sensible Instruct, utilizzi il linguaggio naturale per estrarre istantaneamente i dati da qualsiasi documento, anche quelli che non hai mai visto prima. Curriculum vitae, fatture, contratti, ricerche accademiche, estratti conto bancari, bollette e altro ancora: Sensible Instruct può analizzarli tutti.

Sito web: sensible.so

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sensible. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.