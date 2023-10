Strumenti potenti per la tua ricerca. Abbiamo creato un motore di intelligenza artificiale leader a livello mondiale per la comprensione dei testi scientifici. Applicato alle revisioni della letteratura, all'estrazione di dati, alla sorveglianza post-commercializzazione o a qualsiasi altra attività che coinvolga migliaia di documenti come documenti o brevetti, questo motore ti renderà la vita molto più semplice.

