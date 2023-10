Trova e documenta più velocemente le cose in tutti i tuoi dati con Secoda. Data discovery intuitiva, collaborativa e facile da implementare, creata in modo che i team addetti ai dati non debbano mai rispondere due volte alla stessa domanda.

