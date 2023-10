SCRAIM è un SaaS completo di gestione dei progetti, basato su metodologie avanzate con meccanismi intelligenti di supporto alle decisioni. Siamo la soluzione a un problema notato per primo fornendo consulenza per il miglioramento dei processi. I nostri clienti avevano sempre gli stessi problemi, clienti di tutti i settori di attività. La causa principale era la mancanza di processi per standardizzare le migliori pratiche tra tutti i team, con conseguenti ritardi e persino il fallimento del progetto.

Sito web: scraim.com

