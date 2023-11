Software per saloni n. 1 per saloni e spa. Salonist è il software per saloni n. 1 per aziende di bellezza come spa, saloni di massaggi e barbieri per gestire in modo efficace varie operazioni relative al personale e ai clienti. Ottieni una suite di potenti strumenti che ti aiutano a gestire senza problemi la tua attività di bellezza, risparmiando tempo e fatica. I proprietari di saloni possono gestire in modo efficace fatturazione, inventario, marketing, buste paga e altro ancora con questo versatile software di prenotazione di saloni di bellezza a loro piacimento.

Sito web: salonist.io

