sahibinden.com è una piattaforma di acquisti e pubblicità online in cui vengono effettuati annunci e transazioni di commercio elettronico in molte categorie come appartamenti in vendita e in affitto, automobili nuove e usate, prodotti per lo shopping, annunci di lavoro, artigiani e servizi, macchine edili e pezzi di ricambio.

Sito web: sahibinden.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a sahibinden.com. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.