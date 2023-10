Fondato nel 1829, il Rochester Institute of Technology è un'università coeducativa privata con nove college che enfatizzano la formazione professionale e l'apprendimento esperienziale. Il campus occupa 1.300 acri nella periferia di Rochester, la terza città più grande dello stato di New York. RIT ha anche sedi internazionali nell'Europa orientale, a Dubai e in Cina.

Sito web: rit.edu

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a RIT myCourses. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.