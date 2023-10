RHB Reflex ti aiuta a tenere traccia delle tue finanze per la tua attività in crescita e a mantenere un flusso di cassa sano in ogni momento in modo da poter prosperare a lungo termine. Presentato come vincitore del premio Miglior banca per la gestione del contante in Malesia nel 2019, RHB Reflex è un servizio online che combina soluzioni di gestione del contante, commercio e pagamento come una soluzione online combinata.

Sito web: rhbgroup.com

