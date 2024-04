Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per RevenueHero su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

RevenueHero è un prodotto di accelerazione delle entrate in entrata che gestisce la pianificazione istantanea delle riunioni e l'instradamento dei lead di tutti i livelli di complessità, per i team addetti alle entrate B2B. RevenueHero si integra con il tuo modulo di acquisizione lead per qualificare i potenziali clienti e pianificare incontri tra loro e il giusto rappresentante del tuo team in tempo reale. RevenueHero aiuta i team a ridurre i cicli di vendita e a migliorare i tempi di consegna ai potenziali clienti.

Sito web: revenuehero.io

