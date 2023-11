Mondo Readovka: media con la propria storia e visione Il nostro progetto è stato fondato nel 2013 nella piccola città russa di Smolensk e quasi immediatamente è diventato la principale fonte di notizie della regione, che ogni residente locale conosce e legge. Grazie agli sforzi di un team di talento, nel 2018 il progetto ha raggiunto il livello federale e ora ha raggiunto quello internazionale. Ogni giorno i giornalisti di Readovka esplorano le notizie principali e le trasmettono ai lettori in modo chiaro. Al momento, la portata dell'edizione Readovka in Russia solo su Telegram supera i 500.000.000 al mese. Più di 15.000.000 di persone guardano le nostre notizie ogni giorno. Oltre al canale principale Telegram, la nostra holding mediatica dispone di un sito web ufficiale (link qui), gruppi e account nei social network e un profilo TikTok in rapido sviluppo. La copertura totale di Readovka è di oltre 1.000.000.000 di visualizzazioni. Adesso parliamo anche inglese, così le principali notizie dalla Russia sono conosciute in tutto il mondo.

Sito web: readovka.world

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Readovka World. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.