Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Rav su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

RAV.AI mira a rivoluzionare l'editing e la pubblicazione di video con l'intelligenza artificiale. RAV.AI è un servizio di editing video basato sull'intelligenza artificiale che utilizza tecniche di elaborazione audio e video altamente avanzate e professionali per rendere il tuo video esteticamente professionale. La piattaforma consente agli utenti di caricare i propri filmati video grezzi e fornisce video modificati professionalmente in pochi istanti. Una delle funzionalità più popolari dell'applicazione è la possibilità per un utente di modificare il proprio video utilizzando un altro video come video di ispirazione. Gli utenti possono inviare nuovamente le revisioni con commenti finché non saranno soddisfatti al 100% del loro progetto. Le modifiche RAV.AI includono una colonna sonora, effetti visivi, grafica del testo, transizioni e ritmo video. Gli utenti possono caricare separatamente video, audio e file di immagini, il che consente infinite possibilità di creazione. RAV.AI non è solo un servizio di editing ma una piattaforma completa di automazione dei social media. Una volta ottenuto il video finale, gli utenti possono condividerlo direttamente su qualsiasi piattaforma di social media.

Categorie :

Sito web: rav.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Rav. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.