La ricerca diventa umana e semplice da usare Le aziende innovative utilizzano il software e l'API di Raffle per migliorare le proprie capacità di ricerca, facilitare la condivisione delle conoscenze e ottenere informazioni approfondite sul comportamento e sulle esigenze di clienti e dipendenti. Le nostre soluzioni di ricerca, tra cui Ricerca sul sito web, Ricerca sul posto di lavoro e Ricerca in-app, consentono alle aziende di organizzare e ottimizzare facilmente i contenuti esistenti. Con Raffle Search puoi semplificare il processo di ricerca e sfruttare al meglio i tuoi dati. Utilizziamo l'intelligenza artificiale per migliorare la comprensione dei clienti e dei dipendenti delle aziende monitorando le interazioni e utilizzando l'analisi del comportamento per ottenere informazioni dettagliate su dati come domande di tendenza, lacune di conoscenza e tassi di risoluzione, migliorando così la comunicazione e il supporto.

Sito web: raffle.ai

