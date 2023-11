Quixy è una piattaforma di trasformazione digitale No Code basata su cloud per la gestione dei processi aziendali (BPM) e l'automazione del flusso di lavoro. Quixy consente agli utenti aziendali senza competenze di codifica di creare un numero illimitato di applicazioni di livello aziendale, utilizzando un semplice design drag and drop, dieci volte più veloce, migliorando di conseguenza l'efficienza, la trasparenza e la produttività dell'intera organizzazione.

Sito web: quixy.com

