Una piattaforma di pianificazione flessibile e intuitiva per gestire facilmente attrezzature, laboratori, sale riunioni, servizi, persone e altro, fornendo al contempo un'ampia gamma di funzionalità finanziarie e di reporting. Con QReserve: -Imposta regole dettagliate di accesso alle risorse -Raccogli moduli di prenotazione -Gestisci progetti -Check-in/out delle prenotazioni e annullamento automatico delle prenotazioni in ritardo o per mancata presentazione -Integrazione con i calendari esistenti di Outlook e Google -Consenti la prenotazione sul chiosco dal vivo mappe/planimetrie -Prenota in fasce orarie definite -Invita gli ospiti a prenotare e richiedi RSVP -Fatturazione ed elaborazione pagamenti -Attrezzature per check-in/out con supporto lettore di codici a barre integrato -Accesso ad attività, utilizzo effettivo, capacità e dati di utilizzo -e molto altro ancora !

Categorie :

Sito web: get.qreserve.com

