Il software di monitoraggio dei candidati QJumpers è una piattaforma basata sul Web facile da usare, che facilita la collaborazione con i responsabili delle assunzioni per ottenere rapidamente le migliori assunzioni di qualità. I flussi di lavoro automatizzati riducono drasticamente i tempi amministrativi con strumenti di classificazione e ordinamento automatico utilizzando la tecnologia più recente. Migliora la tua esperienza con i candidati e gestisci facilmente il reclutamento da remoto. Delega il processo decisionale in base al modo in cui recluti.

Sito web: employer.qjumpers.com

