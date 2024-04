Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Prosple su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Prosple aiuta oltre 4 milioni di studenti e neolaureati nella regione dell'Asia del Pacifico. Collaboriamo con oltre 180 team di servizi alla carriera in tutta la regione dell'Asia del Pacifico per mettere in contatto i loro studenti con migliaia di opportunità locali e internazionali e contribuire a fornire contenuti di preparazione alla carriera di alta qualità per aiutare gli studenti a ottenere il loro primo lavoro.

