Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Priceva su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Conformità MAP e monitoraggio dei prezzi della concorrenza. Priceva aiuta rivenditori e marchi a monitorare prezzi, stato delle scorte e sconti. 1. Confronta i prezzi di prodotti identici con i prezzi della concorrenza quasi in tempo reale. 2. Analizza i dati per categorie, marchi, regioni nella dashboard dell'interfaccia. 3. Regole di ripricing per i rivenditori e avvisi di violazione della MAP per i marchi.

Sito web: priceva.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Priceva. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.