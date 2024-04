In Prezzee, la nostra missione è trasformare il panorama dei regali creando una connessione umana attraverso straordinari momenti di regali digitali. Crediamo che fare un regalo debba sempre essere una sensazione magica sia per il mittente che per il destinatario, colpendo nel segno con il regalo giusto e un'esperienza cliente eccezionale, ogni volta. Pensiamo anche che dovrebbe essere facile inviare un regalo in qualsiasi momento a chiunque, ovunque tu sia. Prezzee Business semplifica i regali aziendali. Unisciti a centinaia di aziende leader che utilizzano Prezzee per premiare dipendenti, clienti e clienti. Tutto in pochi clic! Abbiamo pensato fuori dagli schemi regalo per garantire che ogni azienda abbia un'esperienza regalo unica con una carta regalo elettronica Prezzee Smart in co-branding con il logo o il design della tua azienda preferito, riscattabile per centinaia di marchi. Prezzee Business dispone di funzionalità flessibili per soddisfare le tue esigenze aziendali. Gratuito: nessun costo aggiuntivo per creare il tuo account Branding su misura: personalizza la tua Prezzee Smart eGift Card con il logo della tua azienda Invio semplice in blocco: carte eGift illimitate in pochi semplici clic Portale di monitoraggio dei regali: controlla lo stato dell'ordine della tua carta regalo digitale in tempo reale Opzioni di pagamento flessibili: paga il tuo ordine con carta di credito o bonifico bancario Sostenibile: una scelta regalo digitale e rispettosa dell'ambiente al 100% Scopri di più su: prezzee.com/business

