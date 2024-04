Prepaidify, è un sito Web leader di carte regalo digitali fondato nel luglio 2018. Siamo specializzati nel fornire ai nostri clienti un'ampia gamma di carte regalo digitali dei migliori marchi nazionali, tra cui Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom e altri. Noi di Prepaidify crediamo nell'offrire un'esperienza di acquisto fluida e senza problemi sia per i consumatori che per le aziende. Le nostre carte regalo sono disponibili in vari tagli e possono essere evase tramite consegna digitale via e-mail, offrendo ai nostri clienti comodità e valore senza precedenti. In Prepaidify, la nostra missione è rivoluzionare il settore della vendita al dettaglio riunendo il mondo delle criptovalute e quello della vendita al dettaglio. Crediamo in un futuro in cui le criptovalute saranno ampiamente accettate come la principale forma di valuta e ci impegniamo a rendere questa visione una realtà per tutti. Il nostro obiettivo è consentire agli utenti di spendere le proprie criptovalute presso tutti i rivenditori utilizzando l'infrastruttura esistente delle carte regalo. Aspiriamo a essere il ponte tra il settore delle criptovalute e quello della vendita al dettaglio, creando un mondo in cui le criptovalute siano le principali forme di valuta utilizzate per tutti gli scambi, presso tutti i rivenditori in tutto il mondo.

