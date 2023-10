Pnut è un social network amichevole e internazionale. È incoraggiato partecipare alle conversazioni degli altri. In una settimana tipica, potremmo organizzare una festa da ballo online, un evento per cambiare avatar per adattarlo a un tema, una sfida di scrittura e richieste di citazioni preferite dalle persone per il giorno. Le persone ospiteranno feste di programmazione, giornate di gioco di Minecraft e altri eventi della comunità. Il Babbo Natale segreto nel periodo natalizio è fantastico.

Sito web: pnut.io

