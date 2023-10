La società di self-hosting. Ospita server di gioco come Minecraft, alternative come PhotoPrism, server multimediali come Plex e altro ancora. Hardware e software per l'hosting domestico.

Sito web: kubesail.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a KubeSail. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.