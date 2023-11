Ti presentiamo Planrow, uno strumento per la gestione delle attività e per prendere appunti che ti aiuta a pianificare la giornata, la settimana, il mese e l'anno. È progettato e realizzato per aiutarti a completare i tuoi grandi progetti formulando e organizzando i piccoli passi che devi compiere per arrivarci. La tipica e semplice lista di cose da fare porta a pensare in modo insufficiente al futuro e a non muovere l’ago in modo significativo. Planrow fornisce un flusso di lavoro di pianificazione progressivo, in modo che le tue attività quotidiane siano approfondite e di grande impatto. Il consueto flusso di lavoro basato sulla presa di appunti e sulla base di conoscenza ci rende inclini all'accumulo di conoscenze non utilizzabili e alla pianificazione eccessiva. Planrow rende attività e appunti interoperabili, così da aiutarti a tradurre le tue idee in azioni. Riunendo gli appunti a lungo termine e le attività a breve termine, Planrow ti aiuta a pianificare il tuo tempo da un punto di vista globale. Questo ti aiuta ad agire su ciò che è fondamentale, per un'esecuzione coerente e intenzionale.

Sito web: planrow.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Planrow. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.