Coinvolgi tutti gli studenti nelle tue Google Classroom. Pear Deck semplifica la pianificazione e la creazione di lezioni interattive direttamente dal tuo Google Drive che promuovono l'apprendimento attivo in classe. Mentre gli studenti interagiscono con la lezione, i dati in tempo reale forniscono agli istruttori il feedback di cui hanno bisogno per adattare l'insegnamento al volo.

Sito web: peardeck.com

