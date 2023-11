Flocabulary è una libreria di canzoni, video e attività per l'apprendimento online K-12. Centinaia di migliaia di insegnanti utilizzano i rap educativi e i piani di lezione di Flocabulary per integrare le loro istruzioni e coinvolgere gli studenti. Il nostro team di artisti ed educatori non è solo impegnato ad aumentare i punteggi dei test, ma anche a promuovere l'amore per l'apprendimento in ogni bambino.

Sito web: flocabulary.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Flocabulary. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.