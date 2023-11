Benvenuto Winsor Learning, leader riconosciuto nel settore della scienza della lettura. Leggi il comunicato stampa. immagina il futuro dell'apprendimento In Imagine Learning, accendiamo scoperte di apprendimento nel viaggio unico di ogni studente. Soluzioni educative lungimiranti Immagina un mondo in cui le aule non conoscono confini: un mondo che dà potere agli educatori, coinvolge gli studenti delle scuole primarie e secondarie e […].

Sito web: imaginelearning.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Imagine Learning. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.