Patristic Nectar Publications è un'azienda californiana senza scopo di lucro creata per promuovere la causa della fede cristiana ortodossa attraverso la pubblicazione di materiali per la catechesi progettati sia per l'edificazione dei credenti ortodossi che per illuminare una vasta gamma di ricercatori non ortodossi. Le nostre pubblicazioni sono caratterizzate da una zelante fedeltà alla mente della Chiesa Ortodossa espressa negli scritti dei Santi Padri e producono un'ampia gamma di audiolibri patristici al fine di portare la ricchezza della Sacra Tradizione a una generazione attenta all'ascolto piuttosto che alla lettura .

Sito web: patristicnectar.org

