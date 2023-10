Parrot AI registra esperienze aziendali come videoconferenze, presentazioni o chiamate dei clienti e le trasforma in conoscenze che possono essere archiviate, ricercate e condivise in modo sicuro.

Sito web: parrot.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Parrot AI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.