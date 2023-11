L'app Pandabuy ti aiuta ad acquistare facilmente prodotti dalla Cina. Offriamo servizi di acquisto, magazzinaggio e spedizione con costi di servizio pari a 0, disponiamo di funzionalità intuitive per gestire i tuoi ordini, visualizzare foto HD e condividere con un semplice clic. Niente più messaggi bomba e condividiamo con te i dati di spedizione in tempo reale, visualizza il peso del prodotto per stimare meglio il tuo carico anche prima di effettuare qualsiasi ordine!

Sito web: pandabuy.com

