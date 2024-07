OverQuota è uno strumento AI progettato per potenziare le riunioni di vendita e migliorare le prestazioni di vendita. Fornisce approfondimenti in tempo reale durante le riunioni di vendita per aiutare gli utenti a concludere più affari. Con OverQuota, gli utenti possono creare piani di riunione utilizzando modelli che incorporano le migliori pratiche di vendita per garantire la preparazione. Durante l'incontro, lo strumento offre assistenza basata sull'intelligenza artificiale, fornendo approfondimenti per superare le obiezioni e fornire tracce di discussione efficaci per aumentare le possibilità di concludere l'accordo. OverQuota automatizza inoltre la presa di appunti, acquisendo dettagli importanti dalla conversazione e riassumendoli in note allineate al piano della riunione. Questa funzionalità elimina la necessità di prendere appunti manualmente, risparmiando tempo e consentendo agli utenti di concentrarsi sulla conversazione. Dopo l'incontro, OverQuota semplifica il compito di aggiornare il sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) fornendo una soluzione con un clic. Ciò elimina la necessità di più schede del browser e di noiosi operazioni di copia e incolla dalle note, semplificando il processo e garantendo aggiornamenti CRM accurati ed efficienti. OverQuota mira a trasformare i processi di vendita sfruttando la tecnologia AI per fornire informazioni preziose, aumentare la produttività e migliorare le prestazioni di vendita complessive.

Sito web: overquota.ai

