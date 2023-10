OSPOS (Open Source Point of Sale) è un sistema di punti vendita basato sul web. L'applicazione è scritta in PHP, utilizza MySQL (o MariaDB) come back-end di archiviazione dei dati e presenta un'interfaccia utente semplice ma intuitiva.

Sito web: opensourcepos.org

