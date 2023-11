Piattaforma di automazione della fatturazione e delle entrate per ampliare le aziende che semplifica il modo in cui le aziende valutano i prodotti, inviano fatture, riscuotono pagamenti e riconoscono le entrate. Progettata per il mercato delle PMI, la piattaforma basata su cloud elimina le soluzioni manuali nelle funzioni di contabilità clienti e riconoscimento dei ricavi e si colloca tra un'applicazione/CRM e un sistema contabile. Una metodologia basata sull'API REST consente di realizzare l'integrazione con i sistemi esistenti con un impatto minimo sui team di progettazione.

Sito web: ordwaylabs.com

